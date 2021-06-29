شكرا لقرائتكم خبر عن التخارج من الأنشطة غير المربحة يدفع "التطويرية الغذائية" للربحية بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الأعمال التطويرية الغذائية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 183.6 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 863.7 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية 4 مليون ريال الربع الأول السابق.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021 إلى التخارج من الأنشطة الغير مربحة والتركيز على الأنشطة التي تحقق عائد إضافةً إلى تقليل المصاريف والسيطرة على التكاليف التشغلية.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 19.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 26.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض مبيعات الشركة الأم، وارتفاع كلفة المبيعات للفواكه المستوردة بسبب جانحة كورونا و نتيجة الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها الشركة التزاما بتعليمات الجهات المختصة.