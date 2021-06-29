شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة لدعم من القطاع المصرفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من القطاع المصرفي الذي دفع "ناسداك" و"إس أند بي 500" نحو مستويات قياسية جديدة.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع إصدار وزارة العمل الأمريكية تقرير الوظائف الشهري عن بيانات التوظيف والبطالة في البلاد، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن والتعافي من تداعيات جائحة كورونا التي سببت تباطؤاً في التوظيف بعدد من القطاعات الاقتصادية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 34384 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4297 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 14512 نقطة.