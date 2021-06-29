شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط "دبي" وحيدة ببورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. و"البحرين" تصعد بنسبة 0.61% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.43% خاسرًا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2827.71 نقطة، وتصدر البورصات المرتفعة المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 0.61% رابحًا 9.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1596.05 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.36% رابحًا 39.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10996.38 نقطة، يليه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% رابحًا 13.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6763.081 نقطة، وربح رأس المال السوقي أكثر من مليار درهم عند مستوى 1.139 تريليون درهم.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.36% رابحًا 39.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10996.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% خاسرًا 79.54 نقطة ليغلق عند مستوى 22836.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 366.4 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.89%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.87%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.53%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي التأمين وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.79%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم ثطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

وقفز 95 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 10%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 8.41%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 7.73%، وتراجع 88 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 5.05%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.7%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم "شاكر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 569.8 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.21% رابحًا 13.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6763.081 نقطة، وربح رأس المال السوقي أكثر من مليار درهم عند مستوى 1.139 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 175.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 4947 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.51%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.39%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 14.88%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 13.33%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 10.86%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أغذية" بنسبة 4.06%، ثم سهم "بنك الشارقة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 2.53%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 359.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحًا 9.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6487.41 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 6.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7056.98 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحًا 16.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5373.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% خاسرًا 10.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5593.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 322.8 مليون سهم بقيمة 63.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.85%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.6%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.86%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.61% رابحًا 9.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1596.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 466.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 36.77% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.25%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.01%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.88% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.92%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.22%، فيما تراجع سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.84%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.43% خاسرًا 12.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2827.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.1 مليون سهم محققة ما قيمته 161.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2107 صفقة لعدد 28 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.48%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.3%، 0.28%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.58%، 0.2%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.88%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.63%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.55%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.3 مليون ورقة بقيمة 51.8 مليون درهم.