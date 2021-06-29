شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 29-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.47 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.11 جنيه للشراء، 52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 213.66 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 213.66 ريال بما يعادل 56.97$ سعر الذهب عيار 22بنحو 195.85 ريال بما يعادل 52.22$ سعر الذهب عيار 21بنحو 186.95 ريال بما يعادل 49.85$ سعر الذهب عيار 18بنحو 160.25 ريال بما يعادل 42.73$ سعر الذهب عيار 14بنحو 124.63 ريال بما يعادل 33.23$ سعر الذهب عيار 12بنحو 106.83 ريال بما يعادل 28.49$ سعر أوقية الذهببنحو 6,645 ريال بما يعادل 1,772$ سعر جنيه الذهببنحو 1,496 ريال بما يعادل 398.81$ سعر كيلو الذهببنحو 213,657 ريال بما يعادل 56,971$