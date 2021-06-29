شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يضغط على البلاديوم خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة مناقشات حزمة الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة.



ويراقب المستثمرون عن كثب مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما سيدعم بدوره الطلب على السلع والمعادن.



ويتوقع محللون تلقي المعادن الصناعية دعما من المشتريات الصينية وتعافي الاقتصاد العالمي لا سيما الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة كورونا في ظل النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس في بعض الدول.



وتجدر الإشارة إلى أن البلاديوم يستخدم في صناعة الإلكترونيات، كما أن صناعة السيارات تعول على إمكاناته في مكافحة التغيرات المناخية نظرا لكونه يقلل انبعاثات الكربون.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 2670.5 دولار للأوقية.