شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 29-6-2021،استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك مع ثالث تعاملات البنوك الصباحية، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، وبنك الأهلى ومصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى اليوم، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.