شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 74.49 دولار والخام الأمريكى بـ72.86دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 74.49 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.86دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم شهدت تراجعا نتيجة مخاوف من تباطؤ الطلب علي الوقود .

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.4%.