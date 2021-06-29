شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف الصعود بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف الصعود الذي توقف مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 458.09 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، مع انتعاش أسهم معظم شركات السيارات الألمانية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,292.14 نقطة.

تحققت تلك المكاسب قبل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،و المقرر صدورها فى أوقات متلاحقة هذا الأسبوع ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.3 %.