شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع مع اقتراب بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة مع اقتراب صدور بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والتي من المنتظر أن تعزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى وقت أقرب من التوقعات.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 92.15 نقطة الأعلى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.87 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.85 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ،فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المنتظر أن تعزز بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة المنتظر صدورها هذا الأسبوع ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

قال رئيس البنك الفيدرالي فى ريتشموند "توماس باركين" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أحرز تقدما جوهريا نحو تحقيق مستهدف التضخم من أجل البدء فى تقليص مشتريات السندات.