شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,764.13$ الأدنى منذ 18 حزيران/يونيو الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.30$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,778.96$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.10 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم هذا الصعود ،عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة فى ظل تزايد العلامات التي تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة قد يتم فى وقت أقرب من التوقعات.

قال رئيس البنك الفيدرالي فى ريتشموند "توماس باركين" إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أحرز تقدما جوهريا نحو تحقيق مستهدف التضخم من أجل البدء فى تقليص مشتريات السندات.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,045.78 طن متري.