شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تبتعد عن ذروة 3 سنوات بفعل تجدد المخاوف حول الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول تعافي الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل تفشي السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى أنحاء مختلفة من العالم.

انخفض الخام الأمريكي قرابة 1.1% إلى مستوي 72.00$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.76$، وسجل أعلى مستوي عند 73.02$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 73.38$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.64$ ، وسجل أعلى مستوي عند 74.70$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.7% ، فى أول خسارة فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 74.42$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بأكثر من 2.0% ، بعدما سجل مستوي 76.56$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تنخفض أسعار النفط فى الوقت الحالي ، بفعل تجدد المخاوف حول وتيرة تعافي الطلب العالمي على الوقود.

حيث أدي تفشي السلالة "دلتا" شديدة العدوى من فيروس كورونا إلى فرض قيود جديدة على التنقل فى جميع أنحاء العالم خاصة فى أسيا ،مع تشديد الحكومات الأسيوية الكبرى قيود الإغلاق والعزل الصحي.

فرضت إسبانيا والبرتغال ،الوجهة المفضلة لقضاء العطلات الصينية للأوروبيين ، قيودا جديدة على البريطانيين غير المطعمين ضد فيروس كوفيد-19 ،ويوجه أكثر من 80% من الاستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب تفشي الفيروس التاجي فى جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مسؤولين فى المملكة المتحدة ،أن المحادثات بشأن السفر بين الولايات المتحدة وبريطانيا تباطأت بسبب مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بالسلالة دلتا فى بريطانيا.

وفى ظل تلك التطورات الجديدة الخاصة بجائحة فيروس كورونا ،من المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك بلس" فى الأول من تموز/يوليو المقبل لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.