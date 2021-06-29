شكرا لقرائتكم خبر عن الناقول تنتهي من إصدار عقد تأسيس شركتها التابعة الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة دير العقارية، شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لها بنسبة 100%.

وكانت إدارة الشركة قد وافقت، في وقت سابق، على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100%، مقرها مدينة الدمام، برأسمال 500 ألف ريال، على أن تكون الشركة الجديدة مختصة في التطوير العقاري.

ويأتي تأسيس الشركة الجديدة متماشياً مع استراتيجية الشركة في التوسع وتنويع النشاط، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

وسبق أن قامت شركة أبناء محمد حسن الناقول بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019، مملوكة لها بالكامل. والتي لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) وبإستثمار مقداره 20 مليون ريال سعودي تم تمويله ذاتيا من الأرباح المبقاة بالإضافة الى تمويل من المؤسسين.

وكانت مجموعة تداول السعودية، قد أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".