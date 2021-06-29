شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الأهلي السعودي تُقر زيادة عدد مقاعد لجنة المراجعة إلى 5 مقاعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ البنك الأهلي السعودي بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، الموافقة على مُقترح زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تعيين (الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس/عضو مجلس إدارة مستقل)، عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 14 مايو 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان، قابله جزئياً ارتفاع في المصاريف الغير تشغيلية.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 4.179 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.157 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.