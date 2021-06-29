شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكابلات" ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتفويض المجلس بصلاحية الجمعية العامة العادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، البيانات المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية رفضت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما رفضت تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية.

هذا وقررت الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 35.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 43.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وإنخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.