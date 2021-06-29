شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تدفع "صادرات" لتكبد الخسائر في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.22 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 2.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مبيعات الشركة، على الرغم من ارتفاع هامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020، وكذلك أخذ مخصصات لبند الزكاة وبند البضاعة بطيئة الحركة، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات اخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 7.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 11.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 12.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 26 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إلغاء صفقة لمادة (الكبريت) بقيمة 1.6 مليون وتحميل الخسائر للعام 2019.