شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستسلم للضغط السلبي - تحليل – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.89% ليفقد السهم نحو -1.95 نقطة ليستقر على سعر 216.79 دولار، ونلاحظ أمام ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 216.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 207.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط