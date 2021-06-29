شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يظهر المزيد من علامات الضعف – تحليل – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.10 سنت ليستقر السهم على سعر 29.81 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.20، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 28.90 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه