شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.06% بما يعادل -1.55 نقطة ليستقر على سعر 145.29 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 143.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 152.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه