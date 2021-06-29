شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعاود الانخفاض – تحليل – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جونسون آند جونسون (JNJ) الانخفاض في آخر جلساته، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -0.19 نقطة ليستقر على سعر 164.02 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 167.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 161.70 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط