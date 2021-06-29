شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة بالرغم من صعوده – تحليل – 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 0.28 نقطة ليستقر على سعر 154.33 دولار، ولكن يظل السهم تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 157.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 146.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه