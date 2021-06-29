شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك الصباحية، ليستقر في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر اليورو اليوم، انخفاضه مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.57جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.59جنيه للشراء،و18.74جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.