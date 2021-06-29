شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-6-2021، انخفاضه مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.57جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.59جنيه للشراء، و18.74جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى بنك مصر سجل 18.56جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.60جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفضت بعض أسعار العملات اليوم، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.60 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.57 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.59 جنيه.

18.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.74 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.56 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.58 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.56 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.