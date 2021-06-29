شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب على المستوى العالمي اتجاه للهبوط لما دون 1770 دولار لأول مرة هذا الأسبوع، في حين يسجل الذهب في مصر سعر يتراوح بين 773 إلي 775 جنيها للجرام من عيار 21 صعودا وهبوطا بسبب التذبذب في سعر المعدن الأصفر عالمياً.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 664 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 775 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 886 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6200 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولارا.

في تداولات البورصة العالمية سجلت أسعار الذهب الثلاثاء 29 يونيو هبوط واضح، لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن الفدرالي الأميركي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتحول عدد من صانعي السياسات في الفدرالي الأميركي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي على الرغم من قراءة أضعف من المتوقع للتضخم في أميركا الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الثلاثاء 29 يونيو مقتربا من أعلى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية مع إحجام الكثير من المتعاملين عن القيام برهانات إلى حد كبير قبل تقرير مهم للوظائف الأميركية قد يغير توقيت وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برامج التحفيز.