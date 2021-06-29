شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات الجملة اليوم.. ارتفاع البطاطس والطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن سوق الخضروات يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب لليوم السابع أن أسعار البطاطس ارتفعت لتتراوح بين 4-6 جنيها مقابل 2-5.5 جنيه للكيلو ، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الكوسة 1.5-5جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، و البامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيها للكيلو ، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو.