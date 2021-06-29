شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من تسجيل أسوأ أداء شهرى منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى لها فى أسبوع وأسوأ أداء شهرى منذ 2016، وسط ترقب الأسواق لتصريحات مسؤولى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، واستقرار أداء الدولار مع مخاوف من تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية فى وقت أقرب مما كان متوقعا.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.59% أي ما يعادل 10.50 دولار عند 1769.80 دولار للأوقية، وخسر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.52% أو ما يوازي 9.32 دولار إلى 1769.16 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.82% عند 26.07 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- عند 91.928 نقطة.

ويتجه الذهب إلى أكبر انخفاض شهري في أكثر من أربع سنوات بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، ما دفع أسعار المعدن النفيس للتراجع بنحو 6.9% هذا الشهر حتى الآن، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ نوفمبر 2016.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" إن الفيدرالي أحرز تطورا كبيرا تجاه مستهدف التضخم من أجل البدء في خفض مشتريات الأصول، وفقا لما نقلته شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية.

ويعد الذهب ملاذا آمنا ضد تقلبات الأسواق والتضخم، فيما يزيد رفع سعر الفائدة من تكلفة حيازة المعدن النفيس ويقلل من جاذبيته.