شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: إصدار أول سندات خضراء في مصر بقيمة 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عقود إصدار أول سندات خضراء في مصر غدا الأربعاء، بقيمة 100 مليون دولار، دون أن يكشف عن اسم الشركة، وتفاصيل الإصدار، متوقعا إصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 6-8 مليار جنيه خلال العام الجاري بعد موافقة الهيئة، واستيفاء الجهات المصدرة أورق الطرح في وقت قريب.

أضاف "عمران"، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية، أنه في إطار طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية، متوقع أن يتم طرح 3 شركات جديدة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تفتقد شركات ذات الحجم الكبير، بعد شطب عدد كبير منها خلال الفترة الماضية نتيجة الاستحواذات عليها، مستندا على طرح أرامكو في بورصة السعودية، وهو ما ساهم في تحسين ترتيبها العالمي.

وكان الدكتور محمد عمران، قد أعلن عن ارتفاع ملحوظ في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال) ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها 714 مليار جنيه، كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط-أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري- وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وفي نفس السياق، قال "عمران"، إن بلغ المؤشر الرئيسي للبورصة حوالي 10854.3 نقطة في نهاية عام 2020 مقارنة بمستوى 15019 في نهاية عام 2017 بمعدل انخفاض قدره 28%، كما بلغت قيمة التداول خلال عام 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 مليار في نهاية 2017..