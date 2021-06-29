الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200-14600جنيها من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق مواد البناء والتشييد استقرارا فى الأسعار اليوم الثلاثاء 29-6-2021  وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. 

 

وسجلت الحديد المدرفل واللفائف بـ 14200 - 14600 جنيها للطن ، مضاف إليها 14٪ ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك  بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود ليتراوح سعر الطن بين  675-800  جنيه وارد المصنع يتراوح السعر للمستهلك  بين  750-850  جنيها للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650  جنيها للطن. 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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