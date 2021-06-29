شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200-14600جنيها من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق مواد البناء والتشييد استقرارا فى الأسعار اليوم الثلاثاء 29-6-2021 وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وسجلت الحديد المدرفل واللفائف بـ 14200 - 14600 جنيها للطن ، مضاف إليها 14٪ ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود ليتراوح سعر الطن بين 675-800 جنيه وارد المصنع يتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.