شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة صادرات الكويت تتجاوز 4 مليارات دينار خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت الصادرات الكويتية مستوى 4 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك بارتفاع بلغ 2.5% مقارنة بصادرات بلغت 3.9 مليارات دينار في الربع الاول من 2020، وذلك بحسب إحصائية بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

وجاء ارتفاع الصادرات الكويتية نتيجة ارتفاع قيمة صادرات النفط ومشتقاتها الأساسية والتي بلغت 3.75 مليارات دينار في الربع الأول من العام مقارنة بصادرات نفطية بلغت 3.6 مليارات دينار في الربع الاول من 2020.

واستحوذت الصادرات النفطية للكويت على نسبة 90.1% من إجمالي الصادرات خلال الربع الأول، مقارنة بنسبة 91.6% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

وبلغت صادرات الكويت من النفط الخام فقط 2.95 مليار دينار فيما بلغت قيمة صادرات زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المعادن القيرية (غير الخام) 609.9 ملايين دينار، وبلغت صادرات البروبان المسيل 115.8 مليون دينار والبيوتان المسيل ما قيمته 74.1 مليون دينار.

أما فيما يتعلق بالصادرات غير النفطية فقد بلغت 336.3 مليون دينار واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة في الصادرات غير النفطية بإجمالي صادرات بلغت 59.8 مليون دينار تلاها السعودية بصادرات بلغت 56.8 مليون دينار ثم الهند بـ 47.4 مليون دينار ثم الصين بـ 37.2 مليون دينار.

وبالنسبة للواردات الكويتية، سجلت ارتفاعا بنسبة 9.8% إذ بلغت 2.47 مليار دينار في الربع الاول من 2021 مقارنة بواردات بلغت 2.24 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وجاءت أبرز السلع المستوردة خلال الفترة «سيارات وعربات وجرارات وعربات أرضية أخرى»، بقيمة 253.6 مليون دينار بانخفاض 3.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق البالغة 263.4 مليون دينار.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت في وقت سابق أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020.

وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الدول العربية والأجنبية بلغ 1134 شهادة بقيمة 71.5 مليون دينار خلال مارس الماضي، مقارنة مع 1428 شهادة بقيمة 17مليون دينار، خلال الشهر ذاته عام 2020.

وتصدرت الأردن قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للصادرات الكويتية، وقطر الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حين جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.