شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية .. انعقاد الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار الاستثمار بالإنسانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن انعقاد الدورة الخامسة من المبادرة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021 بالرياض تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”.

وبحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم"على نسخة منه سيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها إذ تعد المبادرة منصة عالمية فعالة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

وكانت المملكة العربية السعودية جذبت مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض حيث تسعى المملكة إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال.

ومن بين الشركات التي ستنشئ مقار إقليمية للمجموعة الهندسية الأميركية بكتل، وشركة الفنادق الهندية أويو، بحسب فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ويمثل إعلان الشركات متعددة الجنسيات، الذي جاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض في نهاية يناير الماضي الماضي، خطوة أخرى نحو إعادة تأهيل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والنسخة السابقة من المبادرة انعقدت افتراضيا في يناير 2021 عبر عدة مراكز عالمية وشهدت مشاركة 200 متحدث و 15 ألف متابع من 130 دولة وواكبتها فعاليات انعقدت بالحضور الفعلي لكوكبة من القيادات الحكومية والشخصيات البارزة من مختلف القطاعات والصناعات بمقر المبادرة في الرياض.