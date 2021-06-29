شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تطلق حملة لتوطين تطبيقات التوصيل الإلكترونية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة.

وأضافت الهيئة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل.

وأتت الحملة بالتعاون بين هيئة الاتصالات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وهذه الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم "الاقتصاد التشاركي" الذي تتبعه هيئة الاتصالات في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل.

وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الإطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني.

وتُعد الحملة امتداداً للدور الرقابي والتنظيمي الذي تلعبه هيئة الاتصالات في قطاع البريد، والدعوة مستمرة لكافة المواطنين بالاستفادة من خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لديها في التسوق وتأمين الاحتياجات اليومية.

وبدأ يوم الأحد الماضي تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت التي لديها 5 عاملین فأكثر، وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها والتي استمرت 9 أشهر منذ صدور القرار في 18 صفر الماضي.

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.