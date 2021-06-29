شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستأنف تسيير رحلات جوية نحو الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرّر مجلس الوزراء الكويتي السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد عدة شهور من التوقف في اطار إجراءات اتخذتها السلطات لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأوضح بيان مجلس الوزراء وفق ما نشر على حسابه الرسمي عبر موقع (تويتر)، أن الدول التي سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة منها هي البوسنة والهرسك وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وايطاليا والنمسا وفرنسا وقرغيزستان وألمانيا واليونان وسويسرا.

كما أعلن مجلس الوزراء فتح الحدود البرية والبحرية أمام المطعمين ضد كورونا، ممن تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي فايزر واسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

ومؤخرا، كشفت وزارة المالية الكويتية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير قد انخفض بنحو 11.5% بما يعادل 189.2 مليون دينار ليبلغ 1.44 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، وذلك بحسب أخر إغلاق في شهر فبراير 2021.

وانخفاض المحصل الفعلي من إجمالي الديون المستحقة للحكومة يعود إلى إعفاء الـ 6 شهور الذي منح لكافة عقود المنتفعين من أملاك الدولة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم انتظام الدوام الرسمي خلال معظم فترات السنة بسبب تلك الجائحة، وتتابع الوزارة أول بأول تسوية استحقاقاتها من خلال العديد من الاجراءات.