شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+" ترسم أوضاع أسواق النفط.. هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجتمع كبار المنتجين داخل أوبك وحلفائها "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل الإنتاج، تبدو خياراتهم المتاحة لضبط السوق أكثر من أي وقت مضى، في وقت تتماسك أسعار الخام فوق مستويات 70 دولاراً للبرميل.

وترى بيوت الأبحاث الكبرى أن تمتع أساسيات السوق بالقوة في الوقت الحالي في خضم توقعات ارتفاع الطلب مع انحسار الآثار المرتبطة بالجائحة والاتجاه الصعودي للأسعار، ربما يعطي الأريحية لكبار المنتجين لاتخاذ قرار بزيادة الإنتاج لضمان تلبية أي نقص في المعروض بالأسواق العالمية، بحسب موقع "قناة العربية".

وفيما تتجه بوصلة الأسواق نحو اتجاه كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها لرفع تدريجي للإنتاج، فإن هناك توقعات باتسام خطوات أوبك المقبلة بتوخي الحذر لضمان استدامة التوازن في السوق التي أرهقتها الجائحة على مدار شهور طويلة.

يشير تقرير لموقع " أويل برايس" أن استمرار "أوبك+" في سياستها الحذرة تجاه التوازن بين العرض والطلب في السوق، ربما يمثل عاملا هاما في وصول الأسعار لمستويات قياسية جديدة لم يعرفها الخام منذ سنوات كما تتوقع بيوت الاستثمار العالمية.

ويرى بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس أن كبار المنتجين قد يقبلون على رفع الإنتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس المقبل، ولكنه لا يرى مخاطر كبيرة في رفع الإنتاج من قبل كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها على الأسعار.

وفي خضم جائحة كورونا، نجحت المجموعة بقيادة السعودية في استعادة الهدوء والتوازن إلى السوق، من خلال خفض المعروض العالمي بنحو 10% في وقت سابق من العام الماضي، ما تسبب في دفعة قوية للأسعار جعلها تحوم في الوقت الحالي حول أعلى مستوياتها منذ 2018.

وتراجعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام خسائره ليهبط "برنت" أدنى 75 دولاراً.

وتتجه أنظار الأسواق تجاه الولايات المتحدة لمتابعة مدى التقدم المحرز على صعيد اتفاق الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة والذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.