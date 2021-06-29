الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليقترب تدريجياً من هدفنا السلبي المنتظر عند 0.7500، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7375، بينما يمثل الثبات دون 0.7615 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7490 والمقاومة 0.7600

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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