شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليقترب تدريجياً من هدفنا السلبي المنتظر عند 0.7500، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7375، بينما يمثل الثبات دون 0.7615 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7490 والمقاومة 0.7600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط