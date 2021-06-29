شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 74.90، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 73.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.70 والمقاومة 75.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط