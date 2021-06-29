شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط أرضية دعم قوية عند دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الصاعد من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 72.45، حيث إن التماسك فوقه سيقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ باختبار مناطق 74.40، بينما يمثل كسره مفتاح تأكيد بداية التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 71.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي