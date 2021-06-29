شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن دعم المثلث المتماثل، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 25.65، مع التذكير بأهمية الثبات دون 26.25 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط