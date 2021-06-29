الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 29-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية جديدة ليبتعد عن دعم المثلث المتماثل، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 25.65، مع التذكير بأهمية الثبات دون 26.25 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.40 والمقاومة 26.25

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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