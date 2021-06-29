شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية ليفعّل التأثير السلبي لنموذج الراس والكتفين الموضح بالرسم البياني ويحصل على حافز سلبي يدعم التوقعات بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.3805 وامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3890 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3780 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط