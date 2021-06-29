شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض والاقتراب تدريجياً من مستوى 1.1888، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.1780 كهدف سلبي تالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1975 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1975

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط