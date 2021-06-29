شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة ،احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال إمكانية تعثر اقتصاد المنطقة الموحدة مرة أخرى فى حال تفشي السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى أنحاء القارة العجوز.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1899$ الأدنى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1925$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1929$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.2% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 92.07 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، مع اقتراب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،وكأفضل الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف من تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم.

من المنتظر أن تعزز بيانات سوق العمل التي تصدر هذا الأسبوع ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات ،كخطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ويضغط على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" توقعات حول تعثر الاقتصاد مرة أخرى ، فى حيال تفشي انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كوفيد-19 فى القارة العجوز فى أشهر الصيف ،وهو ما سوف يجبر الحكومات مرة أخرى إلى تشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي.