شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 21 يونيو عند 1770.36 دولار أمس الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1775.50 دولار.