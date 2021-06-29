شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع قيود السلاسة الوبائية دلتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود مع تسبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19 في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت اثنين بالمئة أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل، لتواصل خسارة 1.5 بالمئة تكبدتها أمس الاثنين.

ويأتي ارتفاع الحالات المصابة بالسلالة دلتا في الوقت الذي من المقرر فيه أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يونيو حزيران لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.