شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات غير النفطية تقفز بنسبة 46.3% في شهر ابريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الصين الوجهة الرئيسة للصادرات بقيمة 12.9 مليار تليها الهند واليابان

سجَّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 46.3% في شهر ابريل مقارنة مع شهر أبريل 2020م، وذلك ببلوغها 19.6 مليار ريال مقابل 13.4 مليار ريال، وكانت أهم السلع المنتجات المعدنية، واللدائن والمطاط ومصنوعاتهما ومنتجات المعادن العادية.

وبلغت قيمة صادرات المملكة في شهر ابريل إلى الصين 12.9 مليار ريال، مما يجعل الصين الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند، بقيمة بلغت 8.0 مليار ريال، واليابان 6.2 مليار ريال، ، وسجلت كوريا الجنوبية ، 5،5 مليار ريال ، والولايات المتحدة الأمريكية 4،4 مليار .

وسجلت أهم السلع المصدرة المنتجات المعدنية حيث بلغت 52،1 مليار ريال ، واللدائن والمطاط بلغت 6،6 مليار ريال ، فيما بلغت المنتجات المعدنية العادية 1،8 مليار ريال ـ ومنتجات الكيماويات 6 مليار ريال ، وعربات الطائرات والبواخر 1,3 مليار ريال .