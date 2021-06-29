شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الكيلو يتراوح بين 30-32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سوق الدواجن يشهد استقرارا فى الأسعار منذ ما يقرب من شهر ونصف وذلك بفضل زيادة المعروض.

وسجلت الدواجن البيضاء 28 جنيها في المزرعة ويتراوح سعر المستهلك بين 30-32 جنيها للكيلو، و سعر الدواجن المجمدة 39-42 جنيها الكيلو، أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة ،ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، .

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البيض الأبيض في المزرعة استقرت عند 38 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.