شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تشغيل رافع مياه وخزان سعة 20 ألف م3 لضخ المياه المغذية لمنطقة الـ800 فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الإسكان والخدمات والمرافق بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وإزالة أي عقبات .

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع رافع المياه والخزان سعة 20 ألف متر مكعب، لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه المغذية لمنطقة الـ800 فدان "مشروع الإسكان الاجتماعي"، كما تابعوا الأعمال الجارية لخط المياه قطر 1200 مم الجارn تنفيذه كحل دائم لتغذية المدينة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الجارية بمشروع "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل نموذج غرفتين وصالة مساحة 75م2، بالإضافة لمباني المجمع الشرطي الجاري تنفيذه والمكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية هي: ) مبنى قسم الشرطة - مبنى الحماية المدنية - مبنى السجل المدني).

وشدد المهندس كمال بهجات، خلال زيارته، على ضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها، مطالباً ببذل أقصى جهد للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة، وبكفاءة وجودة في التنفيذ.