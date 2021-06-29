شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت بعض أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية ليسجل الدولار والريال السعودى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 للشراء، 18.74 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.62 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.64 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع. وفى سياق متصل شهدت أسعار الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ 18.57 للشراء، 18.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 للشراء، 18.74 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى لـ 21.62 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.64 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.11 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.12 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.