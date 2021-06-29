شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 5952 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه أوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ ٤٠٣٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى رقم ٢٣٠ لسنة 2017، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى ٨٠ %، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والبدء فى أعمال تنسيق الموقع.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع JANNA المرحلة الثالثة بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ جنوب محور الضبعة، جارٍ تنفيذ ١٩٢٠ وحدة سكنية بالمشروع ووصلت نسب الإنجاز إلى ٦٥%، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة والمباني، وجارٍ البدء في أعمال تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع JANNA بإجمالي ٩١٢ وحدة سكنية، ويتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع السكان الذين استلموا وحداتهم لسماع مقترحاتهم، كما تم تكثيف الزراعات الداخلية بالمشروع وإضافة ساحة انتظار سيارات، بالإضافة إلى إنشاء رامبات لمداخل العمارات لأصحاب الهمم، وتم الانتهاء أيضا من المسجد الخاص بالمشروع وتشغيله.