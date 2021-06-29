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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-6-2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، واستقر أيضا سعره فى البنك التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين.

 

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.

 

15.70 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

 

15.70 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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