شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة الاتحاد اليوروآسيوى للبورصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، حيث حصلت البورصة المصرية على 23 صوت مقابل 9 أصوات فقط لبورصة سيدني و6 أصوات لبورصة أرمينيا، في خطوة تعكس تزايد مكانة البورصة المصرية على المستوى الاقليمي والدولي.

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليورواسيوي للبورصات،" إنه لشرف عظيم لي أن يتم انتخابي رئيسًا للاتحاد خلال الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العامة، وأتقدم بالشكر لجميع زملائي على وضع ثقتهم بي ودعمهم".

وتابع الدكتور فريد،" أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المنتخبين حديثًاً، سنعمل معاً لتطوير وتنمية الاتحاد وكذا مساعدة البورصات الأعضاء في تطوير قدراتها وتحقيق مستهدفاتها".

أوضح الدكتور فريد، أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة".

قال الدكتور كونستانتين سارويان، الأمين العام للاتحاد: "أود أن أغتنم هذه الفرصة نيابة عن أعضاء الاتحاد وسكرتارية الاتحاد، لأشكر أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على عملهم المخلص في بناء وتنمية الاتحاد على ما هو عليه اليوم".

وتابع قائلاً، " الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية سيساهم بشكل كفء في استكمال جهود تطوير الاتحاد لتحقيق مستهدفاته ومساعدة الأعضاء أيضاً في تحسين قدراتهم، فلقد شهدنا معًا العديد من التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، ولكن من خلال التعاون الفعال والكفء لتحقيق مستهدفاتنا، تغلبنا على هذه التحديات".

وتأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو 1995 مع 12 عضوًا مؤسسًا، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).

يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات 39 عضوًا موزعين بين 20 عضوًا كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

يعتبر الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18,8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873،5 مليار دولار، وتصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.

سلمت البورصة المصرية الرئاسة لبورصة مسقط عام 2018، بعد ترأسها الاتحاد لمدة 4 أعوام منذ عام 2014، وهو ما يعني استنفاد مصر للمدد وهي دورتين متتاليتين بناءً على قواعد ولوائح الاتحاد.