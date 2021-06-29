شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في شهرين مقابل عملات رئيسية مع إحجام الكثير من المتعاملين عن القيام برهانات إلى حد كبير قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية قد يغير توقيت وقف مجلس الاحتياطي الاتحادي برامج التحفيز.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يتتبع حركة الدولار أمام ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 91.966 في آسيا ليقترب ببطء من ذروته عند 92.408 التي سجلها في 18 يونيو حزيران، بعدما صدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق بتوقع رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.

ومنذ ذلك الحين، وضع تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي التركيز على البيانات لتحديد التوقيت المناسب لتقليص مشتريات الأصول ورفع أسعار الفائدة.