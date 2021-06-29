شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يكشف عن 3 منافذ جديدة لتقديم خدمات مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن 3 منافذ جديدة تقدم خدمات مصر الرقمية وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

ويصل عدد مكاتب البريد التى تقدم خدمات مصر الرقمية نحو 150 مكتب على مستوى الجمهورية على أن يتم نشر الخدمة تدريجيا بجميع المكاتب على مراحل.

وأعلن الوزير في وقت سابق اليوم أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات؛ مشيرا الى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق التنمية.

وأضاف على هامش إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان «قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأجل التنمية»، أن الوزارة تتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور خططها التنفيذية حول تطويع التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطن.

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة؛ وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء خمس مدارس أخرى لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا؛ مُستعرضا المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لخلق البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.